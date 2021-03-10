Париж, , 17:12 — REGNUM Госсекретарь по туризму при МИД Франции Жан-Батист Лемуан запланировал в ближайшие дни встречу с работниками туристического сектора, чтобы обговорить условия «возобновления» туризма во Франции. Об этом 10 марта сообщает Le Parisien.

Из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, во Франции резко сократилось количество туристов. Лемуан в интервью для Public Senat заявил, что соберет на следующей неделе представителей туристического сектора, чтобы «проработать условия для восстановления» туризма. При этом предполагаемой даты снятия ограничений он не назвал.

Госсекретарь подчеркнул важность туризма для Франции:

«Это очень важная доля. Деловой туризм — это то, чего не хватает в Париже и Иль-де-Франс в течение года. Это мощный двигатель».

Кроме того, Жан-Батист Лемуан вновь опроверг идею о прививочном паспорте, «обусловливающем доступ к определенным видам деятельности или выезд за границу обязательной вакцинацией». Он предпочитает ему санитарный пропуск, в котором также должны содержаться результаты тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, что власти Франции уже начали разрабатывать методы для снятия ограничений.