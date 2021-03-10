Москва, , 17:09 — REGNUM Проходка тоннеля для участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы началась 10 марта, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Новый тоннель соединит будущие станции БКЛ «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Проходку ведёт тоннелепроходческий щит (ТПМК) «Лилия».

"Мы запускаем щит от «Нагатинского Затона», это один из последних щитов. Всего их осталось четыре, запустим оставшиеся щиты в апреле, в мае и в июне», — сказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, 94% тоннелей БКЛ уже пройдено.

Тоннель между «Нагатинским Затоном» и «Кленовым бульваром» будет сразу двухпутным. Его длина составит 1,2 километра.