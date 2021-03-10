Москва, 10 марта 2021, 17:09 — REGNUM Проходка тоннеля для участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы началась 10 марта, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Новый тоннель соединит будущие станции БКЛ «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Проходку ведёт тоннелепроходческий щит (ТПМК) «Лилия».
"Мы запускаем щит от «Нагатинского Затона», это один из последних щитов. Всего их осталось четыре, запустим оставшиеся щиты в апреле, в мае и в июне», — сказал мэр города Сергей Собянин.
По его словам, 94% тоннелей БКЛ уже пройдено.
Тоннель между «Нагатинским Затоном» и «Кленовым бульваром» будет сразу двухпутным. Его длина составит 1,2 километра.