Мурманск, , 17:08 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки скончались пять ковид-пациентов. Общее число жертв коронавирусной инфекции выросло в регионе до 993. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За сутки в области COVID-19 диагностировали 73 пациентам, 29 из них — жители областного центра. Всего на лечении с инфекцией находятся 208 человек.

По данным штаба, в числе переболевших COVID-19 — 46 312 жителей Мурманской области.