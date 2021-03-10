Москва, , 17:08 — REGNUM Уроженец Киргизии Сыймыкбек Алмазбек уулу вместе с уроженцем Чечни, чье имя пока остается неизвестным, спасли мужчину, упавшего на рельсы в московском метро, пишут киргизстанские СМИ.

Инцидент произошел накануне, 9 марта, на станции метрополитена «Текстильщики» в Москве.

Как отмечают очевидцы происшествия, парни оказались единственными из всех стоявших на платформе людей, кто моментально отреагировал на произошедшее и бросился спасать пострадавшего, который в результате падения на рельсы потерял сознание.