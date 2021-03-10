Липецк, , 17:07 — REGNUM Жители Липецкой области могут следить за ходом капремонта в режиме онлайн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, региональный фонд капитального ремонта продолжает практику установки камер видеонаблюдения на объектах, где ведутся внешние работы и есть техническая возможность подключения.

«Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем работать вместе с липчанами, совместно принимать решения», — заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Узнать, на какой стадии находится капремонт, можно на официальном сайте Фонда капремонта, в разделе «Капремонт онлайн». В данный момент трансляция ведется с 25 камер. Всего запланирована установка почти 90 устройств для съёмки.

Установка видеокамер решает сразу несколько важных задач. Это дополнительный инструмент контроля сроков ремонта, соблюдения техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора.