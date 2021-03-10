Москва, , 17:06 — REGNUM Московское «Динамо» заключило новый контракт с 40-летним голкипером команды Александром Еременко. Согласно данным портала Sport24, соглашение заключено сроком на один год до конца сезона 2021/2022. Напомним, что текущее соглашение с игроком истекает 30 апреля.

По данным источника, Еременко может стать со следующего сезона играющим тренером в составе «милиционеров». Он может занять пост тренера вратарей команды. Ранее эту работу ему предложил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков.

В минувшем регулярном чемпионате Еременко принял участие в 26 матчах и одержал в них 16 побед при коэффициенте надежности 1,75.