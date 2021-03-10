Вышний Волочек, Тверская область, , 17:04 — REGNUM Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет создан на базе Вышневолоцкой центральной районной больницы в Тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 10 марта, решение о выделении средств на проведение капитального ремонта для размещения ЦАОП в главном корпусе медучреждения принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Заседание бюджетной комиссии Пресс-служба правительства Тверской области

По мнению губернатора Рудени, создание центров амбулаторной онкологической помощи в регионе позволит вывести оказание медицинских услуг в Верхневолжье по этому направлению на новый уровень. Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний — одна из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение».

Центр в Вышнем Волочке войдёт в сеть таких центров, которые появятся также в Твери и в других городах региона — Ржеве, Кимрах, Бежецке, Нелидово.

На проведение капитального ремонта в помещениях больницы для размещения ЦАОП выделено 23,6 млн рублей. На эти средства будут заменены инженерные коммуникации, окна, двери, сантехническое оборудование, выполнены общестроительные и другие виды работ. Открыть учреждение планируют в конце 2021 года года.

Ещё один такой центр откроется в этом году в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Здесь будет проводиться диагностика, обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара. Подготовлены медицинские специалисты, обследование будет проводиться на современном оборудовании, в том числе запланированы цитологические и гистологические исследования.

Также на заседании Бюджетной комиссии выделены средства на проведение ремонтных работ в городской больнице №6 города Твери под установку нового магнитно-резонансного томографа.