Анкара, , 17:04 — REGNUM О том, что российско-турецкая встреча на высочайшем уровне состоится в ближайшее время, заявил 10 марта на церемонии запуска строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.

Владимиром Путиным, — прим. ИА REGNUM)». Эрдоган «В самом скором времени надеюсь встретиться лицом к лицу с моим дорогим другом (президентом России— прим.)».

Российский лидер подтвердил готовность провести личную встречу с турецким коллегой, сказав:

«Договорились. Мы давно уже не виделись».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в церемонии начала строительства третьего энергоблока «Аккую» Путин участвовал онлайн. Он и Эрдоган осуществили символический запуск строительства.

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