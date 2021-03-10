Анкара, 10 марта 2021, 17:04 — REGNUM О том, что российско-турецкая встреча на высочайшем уровне состоится в ближайшее время, заявил 10 марта на церемонии запуска строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.
Российский лидер подтвердил готовность провести личную встречу с турецким коллегой, сказав:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в церемонии начала строительства третьего энергоблока «Аккую» Путин участвовал онлайн. Он и Эрдоган осуществили символический запуск строительства.
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