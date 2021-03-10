Варшава, , 17:03 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше на предмет отношения к гипотетической разработке польской вакцины от COVID-19. Об этом 10 марта передает Rzeczpospolita.

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В результате выяснилось, что почти три четверти населения страны (73%) выступают за то, чтобы государство инвестировало средства в производство национальной вакцины от COVID-19. Из них 44% выбрали вариант ответа «однозначно за» и 29% — «скорее за».

Противоположного мнения придерживаются 10% респондентов. При этом, 4% выступили категорически против собственного производства вакцины и 6% выбрали вариант «скорее против». Они аргументировали это тем, что бюджетные средства лучше инвестировать в иные сферы производства, а также в социальное обеспечение населения.

17% опрошенных затруднились ответить на вопрос исследователей. В опросе приняли участие 1 100 взрослых жителей Польши из разных регионов республики. Исследование было проведено 5−6 марта текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года американский производитель вакцин Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в ЕС.