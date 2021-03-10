Архангельск, , 17:02 — REGNUM В Архангельске оцифруют архив Соломбальской судоверфи, чтобы сделать его доступным для широкого круга пользователей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, архив насчитывает несколько тысяч уникальных документов и фотографий, начиная с середины 40-х годов. Ориентировочно оцифровка архива займет не менее 2 лет.

На верфи строили традиционные поморские суда: зверобойные шхуны, рыболовные боты, карбасы, шлюпки и так далее. Продукция, выпускаемая верфью, являлась прямым продолжением народного традиционного судостроения на Русском Севере.