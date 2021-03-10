Севастополь, , 17:01 — REGNUM Два новых железнодорожных тоннеля планируется обустроить на территории Инкермана в Севастополе в целях строительства новой железнодорожной ветки.

«Планируемая трасса пересекает известняковый утёс, где с целью сохранности рельефа местности, археологического наследия и экологии данного участка, предусмотрено устройство двух железнодорожных тоннелей длиной от 30 до 50 м», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу ФГУП «Крымская железная дорога».

Проект предполагается строительство железнодорожной ветки в обход Свято-Климентовского мужского монастыря на максимальном отдалении от храма через Инкерманские каменоломни. Затем дорога идёт по направлению карьерного озера, там для размещения железнодорожного пути планируется устройство уступа-полки в известняковых породах. Путь будет огибать пещерный комплекс, а затем и примыкать к существующей железнодорожной линии у реки Черная.

Протяженность ветки составит 1,6 км, строительство будет вестись в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.