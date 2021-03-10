Москва, , 17:10 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве проводит доследственную проверку по факту гибели пожилой женщины в одной из частных клиник столицы. Об этом 10 марта сообщается на сайте ГСУ СК РФ Москвы.

Согласно материалам дела, 9 марта пожилая женщина обратилась в одну из частных клиник в центре Москвы. В медучреждении пенсионерке ввели лекарственный препарат, после чего она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Работники частной клиники пытались оказать помощь, однако спасти женщину не смогли — бригада скорой помощи, приехав на место, диагностировала смерть.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов произошедшего. Следователи опросят руководство и сотрудников частной клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении.

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