Москва, , 17:00 — REGNUM Северный Кавказ, еще несколько лет назад отпугивавший любых гостей и туристов, превратился в одно из популярных туристических мест России, а в целом по стране число терактов сократилось более чем в 200 раз, сообщил 10 марта директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Российской газете».

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к этой проблеме и планомерной работе.

«Под эгидой НАК (Национальный антитеррористический комитет) разрабатываются, а президентом страны утверждаются пятилетние комплексные планы мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма. Предметное участие в данной работе принимают минобрнауки, минпросвещения, минкультуры, минцифры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства.

Реализация указанных планов позволила обеспечить многократное — более чем в 200 раз! — снижение количества совершенных бандитами атак. Обратите внимание, например, на Северный Кавказ, который еще 5−10 лет назад отпугивал гостей наличием активного бандподполья, а теперь входит в число наиболее популярных туристических направлений России», — сказал директор ФСБ.

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