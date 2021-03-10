Варшава, , 16:58 — REGNUM Представители социологического центра Opinia24 провели исследование общественного мнения в Польше на предмет симпатий к политическим силам страны. Главная оппозиционная партия «Гражданская платформа» заняла лишь третье место, уступив вторую строчку движению «Польша — 2050». Об этом 10 марта сообщает Polskie Radio 24.

Если бы парламентские выборы в Польше состоялись в ближайшее воскресенье, победу одержала бы правящая партия «Право и справедливость». За неё выразили готовность проголосовать 29% опрошенных.

На втором месте оказалось движение Шимона Холовни «Польша — 2050», которое в настоящее время ожидает регистрации в качестве политической партии. 24% респондентов заявили о поддержке данного объединения.

Лишь на третьем месте оказалась главная оппозиционная сила страны «Гражданская платформа». За неё готовы отдать голоса 20% участников опроса. Любопытно, что в рамках предыдущих исследований в течение последних нескольких лет данная партия неизменно была на втором месте, незначительно уступая правящим консерваторам из «Право и справедливость».

В опросе приняли участие 3 007 взрослых жителей Польши из разных регионов. Он проводился с 1 по 7 марта текущего года.