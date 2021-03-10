Екатеринбург, , 17:00 — REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал судьбу двух вице-мэров, которым ранее пророчили отставку местные СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из депутатов гордумы.

По словам парламентария, на встрече с депутатским корпусом Орлова попросили прояснить положение своих заместителей — вице-мэра по торговле Владимира Боликова и заместителя по вопросам строительства Алексея Бирюлина. Ранее в СМИ заявлялось со ссылкой на источник, что этим чиновникам грозит отставка.

Мэр ответил, что в данный момент не будет менять указанных заместителей. Однако, по словам парламентария, Боликов уже готовится к возможной отставке и якобы предупредил своих коллег о грядущих изменениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первым вице-мэром Екатеринбурга стал Игорь Сутягин.

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