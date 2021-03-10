Тюмень, , 16:55 — REGNUM Инвалида первой группы вывезли из Тюмени в Башкирию, где его заставляли просить милостыню. Об этом сообщается в отчёте отряда «Лиза Алерт» в Тюменской области.

Мужчину с первой группой инвалидности обнаружили волонтёры башкирского отряда «Лиза Алерт» в городе Октябрьске. Как выяснилось, мужчину забрали из пансионата «Милосердие» люди, которые воспользовались доверием инвалида, представились его родственниками, увезли в другой регион. Мужчину в Башкирии заставляли попрошайничать.

Волонтёры нашли реальных родственников инвалида, но тот никому оказался не нужен. Добровольцы из Башкирии доставили мужчину обратно в пансионат «Милосердие» в тюмень на автомобиле. С транспортировкой отряду помогли в компании «Газпромнефть».

"Спасибо вам большое… наконец-то я дома…», — поблагодарил мужчина неравнодушных волонтёров.