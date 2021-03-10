Москва, , 16:54 — REGNUM Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в феврале снизился на 0,1%, а за январь-февраль — на 0,8%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

При этом, согласно оценке регулятора, реальный курс рубля к доллару в феврале вырос на 0,3%, к евро — на 1,2%.

Номинальный курс рубля в феврале снизился на 0,1%. При этом по отношению к доллару он снизился на 0,2%, а к евро — вырос на 0,6%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.

За 2020 год, по данным ЦБ, реальный эффективный курс рубля снизился на 14%. По отношению к доллару рубль подешевел на 12,1%, а по отношению к евро — на 18,1%.