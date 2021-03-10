Анкара, , 16:52 — REGNUM Строительство четвёртого энергоблока АЭС «Аккую» будет начато в следующем году, заявил 10 марта на церемонии старта строительства третьего энергоблока турецкий президент Реджеп Тайип Эрдган.

Владимиром Путиным] примем в ней участие». Эрдоган «Церемония строительства четвёртого реактора АЭС «Аккую» пройдёт в следующем году, и я надеюсь, что мы [с российским президентом] примем в ней участие».

Глава Турции добавил, что старт возведения «Аккую» символичен с точки зрения сотрудничества Москвы и Анкары и является стратегической вехой по обеспечению безопасности энергоснабжения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин и Эрдоган в провинции Мерсин (Турция) запустили начало строительства третьего энергоблока «Аккую». Глава России участвовал в церемонии по видеосвязи.

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