Яшкульский район, , 16:51 — REGNUM В Республике Калмыкия суд вынес приговор в отношении бывших начальника исправительной колонии № 2 и его заместителя. Оба признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 10 марта.

Установлено, что 28 мая 2017 года начальник колонии вместе с заместителем причинили двоим осуждённым телесные повреждения. Помимо этого, заместитель начальника колонии в 2017 году получил взятку в размере 479 тыс. рублей от одного из заключённых. Взамен он пообещал подготовить документы на условно-досрочное освобождение.

По приговору суда экс-начальник ИК-2 отправится в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев, его заместитель — в колонию строгого режима на 8 лет и 6 месяцев.

Приговор в законную силу ещё не вступил.