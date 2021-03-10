Прага, , 16:51 — REGNUM Около тысячи офисов, школ и учреждений в Чехии 10 марта вывесили тибетские флаги по случаю годовщины Тибетского восстания. Об этом сообщает Polskie Radio.

Данная акция, которая называется «Флаг для Тибета», проводится в стране ежегодно 10 марта с середины 1990-х годов в память о жертвах Тибетского восстания в Китае.

Во второй половине дня перед посольством Китая в Праге также будут подняты 156 тибетских флагов, символизирующих 156 тибетцев, которые в знак протеста против китайской власти совершили самоубийство.

10 марта 1959 года в китайской провинции Тибет прошла массовая акция протеста за отделение от Китая, а также против правительства КНР.