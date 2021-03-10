Ялта, Крым, , 16:47 — REGNUM Следователь отделения по расследованию преступлений ОП №1 «Алупкинский» СО УМВД России по Ялте подозревается в покушении на мошенничество, сообщили 10 марта в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Дело возбуждено по результатам мероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с ОРЧ СБ МВД по Республике Крым.

Как предварительно установлено, подозреваемый в феврале 2021 года обещал местной жительнице за материальное вознаграждение оказать содействие в получении права собственности на выморочное имущество, а именно — две квартиры в Ялте. Фактически же он не мог оказать никакого влияния на ситуацию.

После получения 55 тыс. рублей сотрудник полиции был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Подозреваемый написал явку с повинной, признав свою вину.