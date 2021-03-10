Бишкек, , 16:47 — REGNUM Ни одна страна не способна в одиночку противостоять современным внешним угрозам. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, выступая на конференции по киргизско-турецкому сотрудничеству.

Глава киргизского внешнеполитического ведомства, наибольшую опасность для всех государств представляют такие общемировые угрозы, как терроризм, незаконная торговля оружием, наркотиками и людьми.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Киргизия для противодействия современным вызовам выбрала путь налаживания тесного сотрудничества с соседними странами.

«Наша страна продолжит проводить взвешенную и многостороннюю политику», — резюмировал Казакбаев.

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