Варшава, , 16:43 — REGNUM В ближайшее время в Польше стоит ожидать роста цен на электроэнергию, однако он не будет резким. Об этом заявил 10 марта комиссар правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в интервью Polskie Radio.

Наимский объяснил, что рост цен связан, прежде всего, с ростом налогов на выбросы углекислого газа.

«Постепенное ужесточение ограничений на выбросы углекислого газа, а также рост налогов на это, очень сильно влияют на цены на энергоносители. В ближайшие годы цены вырастут. Резкого подъема не будет. Постараемся, чтобы это было умеренно», — подчеркнул он.

В то же время чиновник заверил, что ситуация изменится к лучшему в 2030 году, что связано с трансформацией энергии.

«Через десяток лет мы окончательно изменим способ производства электроэнергии в Польше, отказавшись от угля, потому что он вреден для экологии. Мы уже идем по пути отказа от его использования, и вскоре разрешим все проблемы, связанные с электроэнергией и ценами на неё», — пояснил он.