Скопинский район, Рязанская область, , 16:43 — REGNUM Обвинение в похищении несовершеннолетнего предъявлено 30-летнему жителю Скопинского района Рязанской области. Мужчина насильно увёз 17-летнего подростка и потребовал извинения за действия его матери, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 14 февраля 2021 года обвиняемый со своим знакомым угрожая предметом, похожим на пистолет, насильно посадили подростка в машину и вывезли его в безлюдное место. Мужчина «обиделся» на мать несовершеннолетнего — ранее женщина обратилась в полицию из-за того, что обвиняемый угрожал убийством её сыну. Похитители потребовали у юноши извинений за действия рязанки. Подросток извинился и его отпустили.

Обвиняемого по ходатайству следствия суд заключил под стражу. Личность соучастника преступления также установлена, им оказался 38-летний местный житель, с ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.