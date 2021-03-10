Бишкек, 10 марта 2021, 16:40 — REGNUM Бишкекский городской суд отменил введенный в столице Киргизии запрет на проведение митингов. Такое решение судебный орган принял сегодня, 10 марта, пишут киргизские СМИ.
Суд второй инстанции посчитал неправомерным постановление Первомайского районного суда, запретившего проведение мирных собраний, и аннулировал его.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Первомайский районный суд города Бишкека принял решение о введении запрета на митинги и шествия в центре столицы Киргизии на период с 22 февраля по 22 апреля 2021 года.