Липецк, , 16:40 — REGNUM В Липецкой области врачи-терапевты с марта начали проводить онлайн-приёмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дистанционные консультации включены в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и оказываются бесплатно. Получить дистанционную медицинскую консультацию могут пациенты всех поликлиник и больниц области.

Оказание населению качественной и своевременной медицинской помощи находится на контроле руководителя Липецкой области Игоря Артамонова.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения — приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», — заявил глава региона.

Дистанционные медицинские консультации стали доступны жителям региона благодаря сотрудничеству Управления здравоохранения Липецкой области и телемедицинского сервиса «Доктор рядом». Это позволит снизить нагрузку на врачей-терапевтов и сократить живые очереди в лечебных учреждениях.

Онлайн-консультации могут получать пациенты с ОРВИ и COVID-19, которые прошли первичный очный приём и имеют установленный диагноз. Также онлайн будет осуществляться динамическое наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями. Дистанционно можно проходить повторные приёмы и поддерживать коммуникацию с врачом-терапевтом.

Подробно рассказать о телемедицинских услугах по ОМС могут рассказать в поликлиниках и больницах, участвующих в проекте, а также лечащие врачи. Пациентам предоставят памятки, которые также размещены на официальном сайте и в социальных сетях управления здравоохранения Липецкой области, больниц и поликлиник региона.