Липецк, 10 марта 2021, 16:40 — REGNUM В Липецкой области врачи-терапевты с марта начали проводить онлайн-приёмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Дистанционные консультации включены в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и оказываются бесплатно. Получить дистанционную медицинскую консультацию могут пациенты всех поликлиник и больниц области.
Оказание населению качественной и своевременной медицинской помощи находится на контроле руководителя Липецкой области Игоря Артамонова.
Дистанционные медицинские консультации стали доступны жителям региона благодаря сотрудничеству Управления здравоохранения Липецкой области и телемедицинского сервиса «Доктор рядом». Это позволит снизить нагрузку на врачей-терапевтов и сократить живые очереди в лечебных учреждениях.
Онлайн-консультации могут получать пациенты с ОРВИ и COVID-19, которые прошли первичный очный приём и имеют установленный диагноз. Также онлайн будет осуществляться динамическое наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями. Дистанционно можно проходить повторные приёмы и поддерживать коммуникацию с врачом-терапевтом.
Подробно рассказать о телемедицинских услугах по ОМС могут рассказать в поликлиниках и больницах, участвующих в проекте, а также лечащие врачи. Пациентам предоставят памятки, которые также размещены на официальном сайте и в социальных сетях управления здравоохранения Липецкой области, больниц и поликлиник региона.