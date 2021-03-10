Магнитогорск, Челябинская область, , 16:39 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» опубликовал состав команды на пятый матч серии первого раунда против казахстанского «Барыса». Матч начнется в 17:00 по московскому времени 10 марта в Магнитогорске. На данный момент счет в серии равный — 2:2.

Сообщается, что в состав команды вернулся нападающий Сергей Мозякин, который пропустил четвертый матч серии. Он выйдет в звене с нападающими Максимом Карповым и Деннисом Расмуссеном.

За три матча текущего плей-офф Мозякин отличился одной голевой передачей и голом.