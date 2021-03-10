Анкара, , 16:39 — REGNUM Старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции дали российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Владимир Путин «Разрешаю. Начинайте».

Путин и Эрдоган символически ударили по столу.

Старт дан на торжественной церемонии начала строительства третьего блока в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Президент России участвовал в церемонии по видео-конференц-связи.

Напомним, первую в Турции атомную энергостанцию «Аккую» строит российская госкорпорация «Росатом». Соответствующее межправительственное соглашение было подписано Москвой и Анкарой в 2010 году.

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