Подгорица, , 16:38 — REGNUM Правление торговой палаты Черногории (PKCG) потребовало отмены статьи закона о внутренней торговле, касающейся нерабочего воскресенья.

В заявлении говорится, что представители торговли попросили соответствующее министерство отменить статью в Законе о внутренней торговле и разрешить работать по воскресеньям, чтобы сохранить рабочие места, увеличить трафик, экономическую активность, экономический рост, устранить последствия экономического кризиса и подготовиться к туристическому сезону.

Ранее представители торговли подали иск и ждут, чтобы конституционный суд вынес решение по конституционности указанной статьи.