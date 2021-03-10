Кострома, 10 марта, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Костромской области продолжают фиксировать факты мошенничества, при которых преступники представляются сотрудниками полиции. Об этом со ссылкой на информацию Управления МВД по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Управление МВД по Костромской области

Очередной жертвой мошенников стала пенсионерка. Накануне пожилой женщине позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности одного из крупных банков. Он сказал, что на её имя оформлен кредит, и попросил потерпевшую оказать содействие в выявление преступников. Костромичка прервала разговор.

На следующий день на номер женщины снова поступил звонок. На этот раз аферист уверял пенсионерку, что решением вопроса с фальшивым кредитом занялись правоохранительные органы. Последние сомнения женщины развеял звонок, сделанный лжеследователем. Он сказал, что все средства в целях безопасности необходимо перевести на безопасные счета.

В результате женщина сняла все имеющиеся деньги из банка и целый день переводила их разным адресатам. В общей сложности она лишилась двух миллионов рублей.

Как отмечала ранее в интервью сотрудник Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области лейтенант Светлана Большакова, подобная схема обмана появилась недавно и пользуется популярностью у мошенников. В последние месяцы преступники предлагают людям аннулировать несуществующий кредит, представляются полицейскими и выведывают данные под предлогом борьбы с преступностью.