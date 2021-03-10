Париж, , 16:34 — REGNUM Стоимость обучения в государственных университетах Франции и проживания в общежитиях будет заморожена до следующего учебного года. Об этом 10 марта в интервью Europe заявила министр высшего образования Франции Фредерик Видаль.

Министр объявила о «замораживании стоимости обучения второй год подряд», поскольку, как правило, та растёт из-за инфляции. Таким образом, стоимость обучения в 2021 году будет равна таковой в 2019 году. Также Фредерик Видаль заявила о «замораживании стоимости арендной платы в общежитиях», поскольку неясно, смогут ли студенты найти небольшие подработки этим летом, как они зачастую делали до пандемии.

Министерство высшего образования продолжает искать способы возобновления посещения университетов. «Готовятся новые меры для возможности воссоединения студентов и учителей», — сказала Фредерик Видаль, не уточняя дат. Также она «отметила мужество студентов» и похвалила их «вовлеченность» в учебу, несмотря на «очень сложный период».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Париже прошли массовые выступления студентов против «изоляции и ухудшения условий жизни».