Ярославль, , 16:32 — REGNUM Ярославская Масленица вышла в радиоэфир. На протяжении двух дней ярославские радиолюбители выходили в эфир под позывным «R21BLIN». Идея заключалась в том, чтобы показать всему миру — Ярославль — это главная Масленица России. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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«За два дня работы в эфире ярославские радиолюбители, получившие уникальный позывной «R21BLIN», связались с более чем 400 коллегами из ста стран и рассказали им про ярославскую Масленицу», — рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

В правительстве надеются, что такой интерактив позволит привлечь в регион новых туристов и станет доброй традицией, ведь отклики были получены даже из Новой Зеландии.

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