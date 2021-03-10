Белгород, , 16:32 — REGNUM Три асфальтобетонных завода завод запустили после зимнего перерыва в Белгородской области. Предприятия будут поставлять материал для ямочного ремонта дорог, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.

Низкие температуры пока позволяют ремонтировать дорожное полотно только литым асфальтобетоном. В регионе после зимнего перерыва запустили три завода, которые обеспечивают дорожников необходимым материалом.

Один из заводов находится в Белгороде и производит до 40 тонн литого асфальтобетона в сутки. По данным администрации, площадь выполненного ямочного ремонта составляет 9 247 кв. м. Среди них на федеральных дорогах — свыше 1,8 тысячи, на региональных более 4,1 тысячи кв. м, на улично-дорожной сети — 3 286 кв. м.