Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила в Центризбирком данные, касающиеся возможного дистанционного электронного голосования. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в Горизбирком.

Ранее ЦИК попросил петербургских коллег предоставить информацию, на основании которой можно будет решить, доступен ли подобный формат голосования северной столице в 2021 году.

Это технические данные, уточнили в Горизбиркоме, в частности, об эпидемиологической ситуации в городе и об обеспеченности интернетом.

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Напомним, в 2020 году петербургские власти просили у ЦИК возможности голосовать электронно в Петербурге, но председатель Центризбиркома Элла Памфилова отказала, ссылаясь на недостаточный уровень доверия населения результатам выборов в Петербурге.

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