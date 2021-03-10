Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM Пресс-секретарём главы Екатеринбурга назначен Вадим Чернопенев. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

Ранее пресс-секретарь работал в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района (его возглавляет Роман Кравченко, ушедший из полиции в звании полковника), а перед этим работал в пресс-службе регионального главка МВД.

До этого пресс-секретарём главы города был Анатолий Карманов, ушедший из администрации вслед за экс-мэром Александром Высокинским.

Как сообщало ИА REGNUM, Высокинский сменил пост градоначальника на должность первого заместителя губернатора Свердловской области.

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