Вашингтон, , 09:03 — REGNUM В связи с появлением новых штаммов коронавируса может понадобиться регулярное обновление вакцины, сообщил профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик. Об этом 10 марта сообщается на сайте университета.

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«Скорее всего, вирус COVID-19 будет эволюционировать также, как сезонный грипп и вакцина для него будет разрабатываться ежегодно. Ученые научились делать прогнозы на мутацию гриппа и заранее производить партии вакцины. Если прогнозы верны, то вакцины работают. Если нет, то следует тяжелый сезон гриппа. Примерно так, вероятно, будет происходить и с COVID-19», — объяснил Годзик.

Предположительно, ученые будут предсказывать развитие новых штаммов коронавируса, а затем модифицировать вакцины. Таким образом потребуется делать ежегодные прививки.

Отмечается, что новые южноафриканский и бразильский штаммы COVID-19 вызывают особое опасение, так как они способны противостоять антителам и этим снижать эффективность вакцины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не надеется на начало массовой вакцинации от COVID-19 в мире до середины 2021 года.