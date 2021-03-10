Симферополь, , 16:19 — REGNUM Оценить объем ущерба для Республики Крым от перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины поручил профильным комитетам государственного совета Крыма спикер Владимир Константинов. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе госсовета РФ 10 марта.

«Прошу все профильные комитеты Государственного Совета Республики Крым в соответствии со своими полномочиями принять участие в работе по конкретизации объемов и оценке ущерба, понесенного в результате перекрытия Северо-Крымского канала. В части отдельных территорий региона необходимо привлечь администрации на местах», — сказал Константинов.

При оценке ущерба планируется учесть стоимость строительства канала в советское время и его нынешнее состояние, потери сельского хозяйства Крыма в связи с водной блокадой, организованной Украиной, ущерб, нанесенный экологии полуострова в результате выбросов в Армянске, а также ущерб здоровью людей.

Рабочей группой по проведению анализа ущерба, понесенного Республикой Крым за период нахождения ее в составе Украины, будет подготовлен первый судебный иск против украинских властей за организацию водной блокады полуострова.

В Крыму намерены требовать не только материальной компенсации, но и реального наказания для организаторов — глава госсовета поручил своему первому заместителю Ефиму Фиксу совместно с прокуратурой определить круг лиц, персонально ответственных за преступление. Константинов отметил, что речь идёт о «псевдокрымчанах», которые публично выступали за перекрытие канала и нанесение ущерба народу Крыма.

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