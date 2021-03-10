Москва, , 16:18 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о правовых отношениях нефтяной отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Депутаты фракции КПРФ предложили на уровне закона определить правовые, экономические и организационные основы отношений в нефтяной отрасли Российской Федерации, включающей разведку, разведочное бурение, добычу, использование и транспортировку по трубам углеводородов (нефти, нефтепродуктов, нефтяного (попутного) газа) по территории Российской Федерации, в российских внутренних водах, территориальных водах и на континентальном шельфе. Парламентарии также предложили закрепить принципы государственной ценовой политики в области снабжения нефтью и нефтепродуктами. Принятие закона, отмечают авторы, позволит влиять на рост бензина и топлива в стране.

Вместе с тем комитет Госдумы по энергетике выступил против законопроекта. Там обратили внимание на некорректность юридической техники предлагаемых норм, а также комитет выступил категорически против ряда положений, указав на рыночные факторы формирования цены на нефть и нефтепродуктов.

Большинство депутатов согласились с позицией профильного комитета, законопроект отклонен.

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