Тутаев, Ярославская область, 10 марта 2021, 16:17 — REGNUM 10 марта в Ярославской области в связи с просроченной задолженностью введены ограничения поставки природного газа на АО «Тутаевская ПГУ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».
«Тутаевская ПГУ» производит электроэнергию и снабжает отоплением город Тутаев. Как подчеркнули в газовой компании, ограничения не повлияют на теплоснабжение Тутаева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятие находится в непростой финансовой ситуации. Его учредитель — «Ярославская генерирующая компания» — находится в процедуре банкротства. В декабре 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ. РФ к Тутаевской ПГУ на 3,2 млрд рублей.
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