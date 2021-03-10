Тутаев, Ярославская область, 10 марта, 2021, 16:17 — ИА Регнум. 10 марта в Ярославской области в связи с просроченной задолженностью введены ограничения поставки природного газа на АО «Тутаевская ПГУ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

«На начало марта долги предприятия составили 68,7 млн рублей. В феврале текущего года Обществом, в соответствии с законодательством, в адрес руководства компании-неплательщика направлено письменное уведомление о введении ограничения подачи ресурса», — сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

«Тутаевская ПГУ» производит электроэнергию и снабжает отоплением город Тутаев. Как подчеркнули в газовой компании, ограничения не повлияют на теплоснабжение Тутаева.

«Ограничение не коснулось оборудования, используемого для коммунально-бытовых нужд. Поставщик ресурса ограничил лишь подачу газа, который используется оборудованием для производства услуг, реализуемых на рынке», — пояснил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Александр Шапарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятие находится в непростой финансовой ситуации. Его учредитель — «Ярославская генерирующая компания» — находится в процедуре банкротства. В декабре 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ. РФ к Тутаевской ПГУ на 3,2 млрд рублей.