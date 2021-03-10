Село Еткуль, Челябинская область, , 16:15 — REGNUM В Челябинской области бывшая глава Белоносовского сельского поселения стала фигуранткой уголовного дела о халатности. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2018—2020 годах она осуществила выплату одному из бизнесменов за установку и поставку малых архитектурных форм в размере более 300 тыс. рублей. При этом женщина не убедилась, что все они установлены на детских площадках. Фактически часть объектов не стоят до настоящего времени.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Идут следственные действия.