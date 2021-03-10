Томск, , 16:14 — REGNUM Два случая падения снега на людей зафиксировано в Томске 10 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

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На проспекте Ленина, 129 снег с крыши здания упал на 36-летнюю женщину. Её доставили в лечебное учреждение и после врачебного осмотра отпустили домой. У пострадавшей диагностировали поверхностную травму волосистой части головы.

На проспекте Фрунзе, 122 снег с пятиэтажного дома рухнул на 27-летнюю женщину. Её доставили для обследования в Областную клиническую больницу.

МЧС призывает жителей региона быть внимательными и осторожными при прохождении вблизи зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области и в Томске 11−12 марта ожидается снег, местами сильный.

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