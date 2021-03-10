Петрозаводск, , 17:38 — REGNUM В Республике Карелия продолжается прививочная кампания против распространения коронавируса. На данный момент уже 26 852 жителя региона привились первым компонентом вакцины «Спутник V», а 16 790 человек — вторым компонентом, сообщил 10 марта министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

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Из общего числа вакцинированных сделали прививку 12 223 жителя старше 60 лет. Таким образом привились от коронавируса 7,34% жителей при запланированных 60% для формирования коллективного иммунитета.

На данный момент в республике действуют 25 стационарных и 21 мобильный пункт вакцинации, которые удобны для населения.

«Один из них, например, работает в торговом центре «Лотос Плаза». Здесь можно сделать прививку ежедневно без предварительной записи с 12:00 до 18:00 часов, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС», — уточнил Охлопков.

Также министр указал, что в случае, если жители региона хотят вакцинироваться в поликлинике, то необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону горячей линии 122, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонив в регистратуру поликлиники.

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