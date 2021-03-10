Иерусалим, , 19:09 — REGNUM Израильская неправительственная организация «Регавим» подала петицию в окружной суд Иерусалима, требуя, чтобы власти города взяли на себя ответственность за халатность: дело касается незаконного туннеля, построенного католической церковью на горе Сион, передает Jerusalem Post 10 марта.

«Регавим» занимается сохранением национальных земель и ресурсов Израиля. Когда организация заподозрила существование этого подземного туннеля, она обратилась к Иерусалимскому муниципалитету с просьбой провести расследование. Туннель, протянувшийся от аббатства Успения Пресвятой Богородицы сразу за пределами Старого города, грозит повлиять на территории национального парка «Вокруг стен Иерусалима». Под этим районом находится множество археологических руин времен царя Давида, династии Хасмонеев и Первого Храма; туннель может потенциально повредить или уничтожить их.

Ранее после двух лет юридического давления город признал наличие туннеля. Туннель соединяет аббатство с другой церковью, «Домом Иосифа», и, как оказалось, его длина превышает 100 метров.

Несмотря на очевидный незаконный статус сооружения, город так и не принял никаких мер по обеспечению соблюдения закона. «Регавим» требует, чтобы с церкви взимался налог на имущество и сборы за пользование туннелем и чтобы были приняты меры по восстановлению района в его первоначальном состоянии — путем либо опечатывания, либо уничтожения незаконного сооружения.