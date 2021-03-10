Республика Македония, , 16:08 — REGNUM Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартовала в Северной Македонии, сообщает 10 марта информагентство МИА.

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Первая прививка была поставлена в Скопье в поликлинике «Яне Сандански». Началась вакцинация с медицинских работников.

Напомним, первая партия «Спутника V» была доставлена в Северную Македонию 7 марта. До этого в республике вакцинация от коронавируса проводилась американским препаратом компании Pfizer.

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