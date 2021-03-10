Париж, , 16:05 — REGNUM Во Франции у трёх крупных театров проходят пикеты. Участники акции — студенты, актёры, работники сферы культуры страны — пытаются привлечь внимание государства к сложившейся в отрасли из-за пандемии коронавирусной инфекции ситуации и требуют возобновить работу культурных учреждений, закрытые с октября 2020 года. Об этом 10 марта сообщает радио France Info.

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Так, 4 марта подобная акция прошла у театра «Одеон» в Париже. Затем к ней присоединился театр «Коллин» на востоке французской столицы, а также Национальный театр Страсбурга. Несколько десятков студентов Национальной консерватории драматического искусства (CNSAD), Высшей школы драматического искусства (Esad) и Школы театра-студии «Аньер» зашли в здание театра «Колин», держа в руках плакаты с надписями «Главное — открыться», «Жизнь без культуры разрушится».

Пока ничего не указывает на то, что эта акция близка к завершению. Накануне, 9 марта, культурное подразделение профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвала «продолжать оккупацию» театров.

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Как сообщало ИА REGNUM, музеи и театры во Франции закрылись в конце октября 2020 года. В ноябре министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что театры, кинотеатры и музеи откроются в стране 15 декабря, «если эпидемиологическая ситуация позволит».

В начале февраля 2021 года мэр французского города Перпиньян Луи Аллио объявил об открытии четырёх городских музеев, несмотря на национальный запрет на работу заведений культуры и искусства из-за пандемии SARS-CoV-2.