Вашингтон, , 08:28 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 57 417 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 10 марта Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 29,1 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 1947, а общее число перевалило за отметку в 527 699.

Среди штатов лидирует Нью-Йорк, где за день выявлено более 6833 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Техас — 5629. На третьем — штат Калифорния — 5511.

Как писало ранее ИА REGNUM, за предыдущие сутки в США было выявлено 44 758 новых случая заражения COVID-19.