Каир, , 19:08 — REGNUM Четвертая министерская встреча Восточно-Средиземноморского газового форума (EMGF) состоялась в Каире 9 марта с участием министров энергетики стран-учредителей — Греции, Кипра, Египта, Израиля, Италии, Иордании и Палестины, передает AMNA.

Страны-члены объявили о вступлении в силу Устава EMGF с 1 марта 2021 года и подтвердили цели EMGF в качестве платформы для структурированного диалога по политике в области природного газа. Они также отметили, что EMGF поможет полностью раскрыть потенциал газовых ресурсов в регионе Восточного Средиземноморья при полном уважении прав его членов на свои природные ресурсы в соответствии с международным правом.

Форум также приветствовал Францию в качестве страны-члена и Соединенные Штаты в качестве наблюдателя.

Министры приняли к сведению прогресс, достигнутый в подготовке исследования «Предложение и спрос на газ в Восточном Средиземноморье» в соответствии с оценкой газового рынка и прогнозом на будущее. Это исследование, поддержанное ЕС, является одним из мероприятий, проводимых Консультативным комитетом газовой промышленности EMGF (GIAC).

Между тем компании IGI Poseidon SA (Греция) и Israel Natural Gas Lines Company подписали 8 марта дополнение к Меморандуму о взаимопонимании 2019 года в пользу скоординированного развития трубопровода EastMed в Израиле. Соглашение направлено на подключение израильской газотранспортной системы к проекту EastMed и облегчение потока природного газа из источников региона в Италию и Европу через Кипр.

Комментируя соглашение греческих и израильских компаний во вторник, греческий министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас сказал: «С этим соглашением мы делаем еще один шаг к реализации EastMed, который является проектом стратегического значения для Греции и Европы», и добавил, что этот проект «поддерживает мир и сотрудничество между странами Восточного Средиземноморья и укрепляет позиции Греции, которая становится газовым хабом в Юго-Восточной Европе».

«Плодотворное сотрудничество между IGI и INGL гарантирует существующим и будущим ресурсам в этой области стабильный доступ к крупнейшему энергетическому рынку-европейскому рынку», — отметил генеральный директор IGI Poseidon Пьер Верджерио.

Этот проект «будет способствовать экономическому росту и обеспечит поставки природного газа на Крит и в районы Кипра, которые в настоящее время не имеют к нему доступа», полагает генеральный директор DEPA International Projects и председатель IGI Poseidon Константинос Ксифарас.

Читайте также: Откроют ли Соглашения Авраама новые возможности для энергетики? — JPost