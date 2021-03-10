Москва, , 16:02 — REGNUM Вечером в Москве 10 марта ожидаются пробки до восьми баллов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

По данным пресс-службы, сейчас в столице наблюдаются пробки до пяти баллов, однако к вечеру ситуация ухудшится. Согласно прогнозу департамента, в столице ожидаются пробки до семи-восьми баллов.

Наиболее сложная ситуация прогнозируется на шоссе Энтузиастов у станции метро «Авиамоторная», на 90-м километре МКАД с внешней стороны, а также на ТТК перед съездом на Варшавское шоссе.