Красногорск, , 16:03 — REGNUM Троим гражданам предъявлено обвинение в похищении 30-летнего жителя подмосковного Красногорска. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

По версии следствия, ночью 28 февраля 2021 года трое мужчин, прибыли к месту жительства потерпевшего в деревне Путилково городского округа Красногорска. Применяя оружие, злоумышленники похитили гражданина и увезли в город Балашиху, где в течение четырёх дней держали его в арендованной комнате, вымогая средства в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

На данный момент всем троим обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: Банда чёрных риелторов отнимала квартиры в Ярославле, Костроме и Москве